Запад обсуждает возможность прямых контактов с президентом РФ в связи с саммитом G20 - Bloomberg
19:00 24.09.2024 Источник: Интерфакс
Союзники Украины из числа западных государств обсуждают возможность контактов с руководством РФ для поиска способов урегулирования украинского кризиса, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.
"По крайней мере один из союзников Украины предположил, что пришло время для нового раунда диалога с Владимиром Путиным, будь то со стороны Зеленского или представителей других стран", - информирует агентство.
Кроме того, в сообщении утверждается, что страны Запада "обсуждают возможность организации прямых контактов с Путиным в преддверии запланированной на ноябрь встречи G20 в Бразилии".
Bloomberg отмечает, что западные страны "не видят прорыва" в подготовленном Киевом плане прекращения украинского конфликта.
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