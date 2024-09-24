В планах Генсека ООН – проведение встречи с главой МИД России

21:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН намерен провести 26 сентября переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Да, пока встреча запланирована на четверг», — сказал он на полях ГА ООН, коснувшись соответствующего вопроса.