В планах Генсека ООН – проведение встречи с главой МИД России
21:23 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь ООН намерен провести 26 сентября переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Да, пока встреча запланирована на четверг», — сказал он на полях ГА ООН, коснувшись соответствующего вопроса.
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