Нужно заставить Россию принять мир - Зеленский

09:00 Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Совете Безопасности ООН, заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия».

«Россия может быть только принуждена к миру. Это именно то, что нужно — заставить Россию принять мир», — считает он (цитата по NV.ua) РБК