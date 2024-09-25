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НОВОСТИ

Нужно заставить Россию принять мир - Зеленский

09:00 25.09.2024 Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Совете Безопасности ООН, заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия».

«Россия может быть только принуждена к миру. Это именно то, что нужно — заставить Россию принять мир», — считает он (цитата по NV.ua)  РБК

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