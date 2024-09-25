Боррель считает, что «провал на Украине станет провалом везде»
09:05 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразил мнение, что неудача на Украине станет повсеместным провалом.
«Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде», — полагает он.
Боррель обратился к «любителям мира», выступающим, по его словам, с заявлениями на сессии Генассамблеи о необходимости завершить войну, которая «дорого обходится» Западу. «Некоторые говорят: „Остановите войну, потому что она слишком дорого нам обходится“. Да, без нашей поддержки Украина должна была сдаться. Это то, о чем они просят? Не в нашем случае. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно», — добавил политик.
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