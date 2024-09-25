Стармер намерен объявить в ООН о возвращении Британии к мировому лидерству

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войны, бедность и изменение климата отрицательно сказываются на жителях Великобритании и экономике страны, именно поэтому Лондон намерен подтвердить готовность защищать верховенство закона в международных отношениях и добиваться ответственного мирового лидерства. Об этом говорится в выдержках речи, с которой премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер должен выступить 26 сентября в рамках общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы возвращаем Великобританию к ответственному мировому лидерству. Настал момент, чтобы подтвердить основополагающие принципы и нашу готовность защищать их. Подтвердить приверженность ООН, интернационализму, верховенству закона», — приводятся его слова на сайте британского правительства.

«Я знаю, что это имеет значение для британского народа. Война, бедность и изменение климата — все это отражается на нас дома. Это делает нас менее защищенными, наносит вред нашей экономике, доводит миграционные потоки до беспрецедентных масштабов», — уверен глава правительства. «Британский народ находится в большей безопасности и больше процветает, когда мы работаем на международном уровне над решением этих проблем, вместо того чтобы просто пытаться справиться с их последствиями. Поэтому ответственное глобальное лидерство, к которому мы стремимся, без сомнения, отвечает нашим интересам», — намерен заявить Стармер с трибуны ООН.