Стармер намерен объявить в ООН о возвращении Британии к мировому лидерству
09:20 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Войны, бедность и изменение климата отрицательно сказываются на жителях Великобритании и экономике страны, именно поэтому Лондон намерен подтвердить готовность защищать верховенство закона в международных отношениях и добиваться ответственного мирового лидерства. Об этом говорится в выдержках речи, с которой премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер должен выступить 26 сентября в рамках общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Мы возвращаем Великобританию к ответственному мировому лидерству. Настал момент, чтобы подтвердить основополагающие принципы и нашу готовность защищать их. Подтвердить приверженность ООН, интернационализму, верховенству закона», — приводятся его слова на сайте британского правительства.
«Я знаю, что это имеет значение для британского народа. Война, бедность и изменение климата — все это отражается на нас дома. Это делает нас менее защищенными, наносит вред нашей экономике, доводит миграционные потоки до беспрецедентных масштабов», — уверен глава правительства. «Британский народ находится в большей безопасности и больше процветает, когда мы работаем на международном уровне над решением этих проблем, вместо того чтобы просто пытаться справиться с их последствиями. Поэтому ответственное глобальное лидерство, к которому мы стремимся, без сомнения, отвечает нашим интересам», — намерен заявить Стармер с трибуны ООН.
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