Сейчас встреча лидеров «пятерки» Совбеза ООН нереалистична — Песков

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин остается открытым для контактов с лидерами других стран — постоянных членов Совбеза ООН, но сейчас саммит всей «пятерки» нереалистичен. Об этом газете «Известия» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент остается открытым для контактов, но по понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична», — сказал представитель Кремля.

Идею проведения саммита лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (РФ, Китая, США, Франции и Великобритании) по мировым проблемам Путин выдвинул в январе 2020 года.