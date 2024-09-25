Пушилин заявил о недавнем освобождении Украинска в ДНР

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Город Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобожден. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Мы видим красноармейское направление для нас крайне важно. <…> Мы видим, что там говорить, за Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который был недавно освобожден, но уже, скажем, совершенно там по-другому ситуация дальше развивается», — сказал Пушилин.