Индия и РФ имели только положительный опыт в истории отношений — глава индийского МИД
10:32 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
У Индии с Россией за всю историю отношений не было ничего, кроме положительного опыта. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
«В чем важность этих [российско-индийских] отношений? Что касается нас, то в нашей истории после обретения независимости у нас никогда не было ничего, кроме положительного опыта с Советским Союзом, а затем с Россией», — сказал Джайшанкар во время дискуссии в Институте общественной политики Азии в Нью-Йорке, которая транслировалась на его странице в социальной сети Х.
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