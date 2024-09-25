Индия и РФ имели только положительный опыт в истории отношений — глава индийского МИД

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У Индии с Россией за всю историю отношений не было ничего, кроме положительного опыта. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

«В чем важность этих [российско-индийских] отношений? Что касается нас, то в нашей истории после обретения независимости у нас никогда не было ничего, кроме положительного опыта с Советским Союзом, а затем с Россией», — сказал Джайшанкар во время дискуссии в Институте общественной политики Азии в Нью-Йорке, которая транслировалась на его странице в социальной сети Х.