Сенаторы в четвертый раз избрали Матвиенко председателем Совфеда

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенаторы единогласно поддержали назначение Валентины Матвиенко на должность председателя Совета Федерации в результате тайного голосования. Тем самым парламентарии в четвертый раз избрали ее на этот пост, который Матвиенко занимает с 2011 года.

Ее кандидатуру на должность председателя верхней палаты выдвинул первый вице-спикер Андрей Яцкин. За это решение проголосовали 155 сенаторов, голосовавших против и воздержавшихся не было.