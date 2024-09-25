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НОВОСТИ

Сенаторы в четвертый раз избрали Матвиенко председателем Совфеда

11:00 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенаторы единогласно поддержали назначение Валентины Матвиенко на должность председателя Совета Федерации в результате тайного голосования. Тем самым парламентарии в четвертый раз избрали ее на этот пост, который Матвиенко занимает с 2011 года.

Ее кандидатуру на должность председателя верхней палаты выдвинул первый вице-спикер Андрей Яцкин. За это решение проголосовали 155 сенаторов, голосовавших против и воздержавшихся не было.

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