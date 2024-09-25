В Дагестане задержаны пособники хищения кол-центрами Украины более 100 млн руб. — ФСБ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ и МВД задержали в Дагестане пятерых пособников мошеннических кол-центров Украины, причастных к хищениям у россиян свыше 100 млн рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Республики Дагестан задержаны пять членов организованной группы, причастных к созданию и реализации мошеннической схемы по хищению денежных средств граждан России в интересах украинских кол-центров», — сообщили в ЦОС.

«Предварительный ущерб от указанной противоправной деятельности составляет более 100 млн рублей, при этом его окончательный размер может быть значительно выше в связи с вновь поступающими сведениями», — отметили в ФСБ.