В Дагестане задержаны пособники хищения кол-центрами Украины более 100 млн руб. — ФСБ
11:05 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ и МВД задержали в Дагестане пятерых пособников мошеннических кол-центров Украины, причастных к хищениям у россиян свыше 100 млн рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«На территории Республики Дагестан задержаны пять членов организованной группы, причастных к созданию и реализации мошеннической схемы по хищению денежных средств граждан России в интересах украинских кол-центров», — сообщили в ЦОС.
«Предварительный ущерб от указанной противоправной деятельности составляет более 100 млн рублей, при этом его окончательный размер может быть значительно выше в связи с вновь поступающими сведениями», — отметили в ФСБ.
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