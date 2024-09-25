Госдолг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП
12:20 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный долг Украины к концу следующего года составит 101,8% ВВП, а дефицит бюджета — 19,4%. Об этом сообщило агентство РБК Украина, которое проанализировало проект бюджета страны на 2025 год.
Согласно его информации, в бюджете заложен среднегодовой курс национальной валюты в 45 гривен за доллар, планируется привлечение 1 трлн 746,5 млрд гривен внешних займов ($34,8 млрд по этому курсу). Источниками внешнего финансирования станут страны ЕС, МВФ, Всемирный банк и другие кредиторы, но сейчас гарантировано предоставление лишь половины данной суммы. Также власти страны рассчитывают на помощь в виде грантов в размере 87,7 млрд гривен (около $2 млрд), информирует агентство.
При этом от поступлений налогов в бюджет 2025 года заложено на 26% больше, чем в текущем году — 2 трлн гривен ($44,4 млрд по заложенному в финансовом документе курсу), отмечается в материале агентства. Благодаря этому рассчитывается покрыть 50,4% всех расходов бюджета.
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