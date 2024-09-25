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Совет Федерации назначил Якушева на пост первого вице-спикера верхней палаты

12:32 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации в среду на первом пленарном заседании в осенней сессии принял решение о назначении врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева на должность первого заместителя председателя верхней палаты.

Во вторник президент России Владимир Путин освободил Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО). В среду губернатор Тюменской области Александр Моор наделил Якушева сенаторскими полномочиями от региона, который ранее в верхней палате парламента представлял Павел Тараканов. Его заявление о досрочном сложении полномочий было также рассмотрено и удовлетворено на заседании палаты.

Ранее должность первого заместителя спикера СФ занимал Андрей Турчак — экс-секретарь генсовета партии «Единая Россия», который в настоящее время избран главой Республики Алтай.

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