Динамика СВО положительная — Песков о ситуации вокруг Угледара

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль следит за ситуацией вокруг Угледара, наблюдается положительная динамика хода специальной военной операции по этому направлению. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, наблюдаем, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. „Динамика положительная, в первую очередь ориентируемся на официальные сообщения министерства обороны“, — добавил представитель Кремля.