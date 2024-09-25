Динамика СВО положительная — Песков о ситуации вокруг Угледара
13:00 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль следит за ситуацией вокруг Угледара, наблюдается положительная динамика хода специальной военной операции по этому направлению. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, наблюдаем, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. „Динамика положительная, в первую очередь ориентируемся на официальные сообщения министерства обороны“, — добавил представитель Кремля.
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