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НОВОСТИ

Все руководство партии «зеленых» в ФРГ приняло решение уйти в отставку — Welt

13:05 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное правление германской партии «Союз-90/"зеленые» приняло решение уйти в отставку. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источник.

По информации издания, это связано с провальными результатами «зеленых» на прошедших в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге выборах в ландтаг (региональный парламент). В Бранденбурге партия не преодолела пятипроцентный барьер и не прошла в земельный парламент. «Зеленые» также не прошли в ландтаг Тюрингии. В Саксонии партия набрала лишь 5,1% голосов.

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