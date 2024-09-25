Все руководство партии «зеленых» в ФРГ приняло решение уйти в отставку — Welt
13:05 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное правление германской партии «Союз-90/"зеленые» приняло решение уйти в отставку. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источник.
По информации издания, это связано с провальными результатами «зеленых» на прошедших в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге выборах в ландтаг (региональный парламент). В Бранденбурге партия не преодолела пятипроцентный барьер и не прошла в земельный парламент. «Зеленые» также не прошли в ландтаг Тюрингии. В Саксонии партия набрала лишь 5,1% голосов.
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