Песков поддержал начатую Мединским дискуссию о сокращении времени учебы в школах
13:32 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начатая помощником президента РФ Владимиром Мединским дискуссия о сроках учебы в школах и вузах оправданна, поскольку образование должно подстраиваться под технологические и кадровые требования. Такую позицию высказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Пока это, скорее, экспертная дискуссия, — охарактеризовал представитель Кремля идею Мединского. — Существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса».
«Эта дискуссия более чем оправданна, — считает Песков. — Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются». «Под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования», — подытожил он.
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