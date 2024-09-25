Песков поддержал начатую Мединским дискуссию о сокращении времени учебы в школах

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начатая помощником президента РФ Владимиром Мединским дискуссия о сроках учебы в школах и вузах оправданна, поскольку образование должно подстраиваться под технологические и кадровые требования. Такую позицию высказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Пока это, скорее, экспертная дискуссия, — охарактеризовал представитель Кремля идею Мединского. — Существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса».

«Эта дискуссия более чем оправданна, — считает Песков. — Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются». «Под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования», — подытожил он.