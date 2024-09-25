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Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный Фицо

14:00 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцелярия правительства Словакии в среду получила конверт с пулей, адресованный премьер-министру Роберту Фицо. Об этом сообщил портал Teraz со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

По данным портала, пулю обнаружили во время утренней проверки почты. Отправитель письма неизвестен.

Как сообщает газета Pravda, сотрудники правоохранительных органов обнаружили боеприпас в ходе проверки с использованием рентгена. Расследование инцидента ведет братиславское управление полиции.

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