Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный Фицо

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцелярия правительства Словакии в среду получила конверт с пулей, адресованный премьер-министру Роберту Фицо. Об этом сообщил портал Teraz со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

По данным портала, пулю обнаружили во время утренней проверки почты. Отправитель письма неизвестен.

Как сообщает газета Pravda, сотрудники правоохранительных органов обнаружили боеприпас в ходе проверки с использованием рентгена. Расследование инцидента ведет братиславское управление полиции.