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Пушилин заявил о начале боев за освобождение Угледара в самом городе

15:00 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые действия за освобождение Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) идут уже в самом городе. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия», — сказал Пушилин.

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