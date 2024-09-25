Пушилин заявил о начале боев за освобождение Угледара в самом городе

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые действия за освобождение Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) идут уже в самом городе. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия», — сказал Пушилин.