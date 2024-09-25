Украина показала США лишь некоторые положения плана Зеленского — AP
15:32 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские власти показали американской стороне лишь некоторые положения так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на анонимный источник среди высокопоставленных чиновников Госдепартамента США.
По его информации, Киев пока не представил Вашингтону полное содержание разработанного Зеленским «плана». При этом источник агентства подчеркнул, что решение о поддержке идей украинского руководства будет принимать президент США Джо Байден. По этим данным, ожидается, что политическая часть «плана» будет нацелена на «убеждение украинского народа в том, что западные [политические] институты, такие как ЕС и НАТО, приветствуют» присоединение Украины к ним. Кроме того, «план» подразумевает повышение обороноспособности Украины, включая противовоздушную оборону.
НОВОСТИ
- 16:12 25.09.2024
- ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военных и два танка Leopard на курском направлении — МО РФ
- 16:10 25.09.2024
- Для жителей СберСити разработают решения на основе искусственного интеллекта
- 16:00 25.09.2024
- ВСУ более чем на 80% зависят от западной помощи — Умеров
- 15:12 25.09.2024
- Баллистическая ракета Китая пролетела возле базы США на Гуаме и преодолела 12 тыс. км
- 15:00 25.09.2024
- Пушилин заявил о начале боев за освобождение Угледара в самом городе
- 14:32 25.09.2024
- Главы МИД Азербайджана и Армении проведут 26 сентября встречу при участии Блинкена
- 14:12 25.09.2024
- Россия за мир, но против принуждения к миру без выполнения требований — Песков
- 14:02 25.09.2024
- В Сбере назвали основные механизмы вывода украденных телефонными мошенниками средств
- 14:00 25.09.2024
- Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный Фицо
- 13:32 25.09.2024
- Песков поддержал начатую Мединским дискуссию о сокращении времени учебы в школах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать