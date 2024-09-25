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Украина показала США лишь некоторые положения плана Зеленского — AP

15:32 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти показали американской стороне лишь некоторые положения так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на анонимный источник среди высокопоставленных чиновников Госдепартамента США.

По его информации, Киев пока не представил Вашингтону полное содержание разработанного Зеленским «плана». При этом источник агентства подчеркнул, что решение о поддержке идей украинского руководства будет принимать президент США Джо Байден. По этим данным, ожидается, что политическая часть «плана» будет нацелена на «убеждение украинского народа в том, что западные [политические] институты, такие как ЕС и НАТО, приветствуют» присоединение Украины к ним. Кроме того, «план» подразумевает повышение обороноспособности Украины, включая противовоздушную оборону.

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