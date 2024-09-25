ВСУ более чем на 80% зависят от западной помощи — Умеров
16:00 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зависимость Украины от военной помощи Запада превышает 80%, признал министр обороны страны Рустем Умеров.
«Мы на 80+% зависимы от наших партнеров», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».
Этим Умеров объяснил большой штат людей в Минобороны, которые занимаются вопросами международного сотрудничества. По его словам, министерство «в ежедневном режиме» работает с партнерами, включая Великобританию, Германию, США, Францию, а также ЕС и НАТО.
«На сегодняшний день международная военная помощь является основой нашей помощи», — заметил он, добавив, что Минобороны работает с западными партнерами по вопросам закупки, логистики и контрактов на поставку вооружения и военной техники.
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