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НОВОСТИ

ВСУ более чем на 80% зависят от западной помощи — Умеров

16:00 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зависимость Украины от военной помощи Запада превышает 80%, признал министр обороны страны Рустем Умеров.

«Мы на 80+% зависимы от наших партнеров», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».

Этим Умеров объяснил большой штат людей в Минобороны, которые занимаются вопросами международного сотрудничества. По его словам, министерство «в ежедневном режиме» работает с партнерами, включая Великобританию, Германию, США, Францию, а также ЕС и НАТО.

«На сегодняшний день международная военная помощь является основой нашей помощи», — заметил он, добавив, что Минобороны работает с западными партнерами по вопросам закупки, логистики и контрактов на поставку вооружения и военной техники.

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