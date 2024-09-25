ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военных и два танка Leopard на курском направлении — МО РФ
16:12 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на курском направлении свыше 300 военнослужащих и семь единиц бронетехники, включая два танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и семь единиц бронетехники, в том числе три танка, из них два танка Leopard немецкого производства, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия и шесть автомобилей», — говорится в сообщении.
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