РФ вдвое сократила расчеты в «токсичных» валютах и до 40% нарастила долю рубля — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля расчетов в западных «токсичных» валютах в российском торговом обороте сократилась вдвое после недружественных действий в отношении ее финансовых институтов. При этом доля рубля выросла до 40%, рассказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

«В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в т. н. токсичных западных валютах сократилась вдвое, доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях — она приближается к 40%», — подчеркнул глава государства.

При этом доля расчетов в нацвалютах в 2021–2023 годах выросла втрое — до 39%, а доля расчетах в рублях за импорт выросла на 2%, до 30%, рассказал глава государства. «Мы продолжаем работу по этому направлению», — добавил президент.