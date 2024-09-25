ВСУ потеряли свыше 17 тыс. военных за время боевых действий на курском направлении — МО РФ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 130 танков и свыше 17 тыс. военнослужащих с начала боевых действий на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17000 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.