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НОВОСТИ

Если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету, РФ может использовать ядерное - Путин

20:20 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Критическая угроза суверенитету России и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии «в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету».

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