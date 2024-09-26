Семь БПЛА за ночь уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской и два — над территорией Брянской области», — сказали в ведомстве.