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Медведев назвал обновление ядерной доктрины РФ «событием, которого ждали»

09:05 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал обновление ядерной доктрины РФ «событием, которого ждали». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза по ядерному сдерживанию, где назвал основные параметры обновленного документа.

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