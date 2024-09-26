09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал обновление ядерной доктрины РФ «событием, которого ждали». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза по ядерному сдерживанию, где назвал основные параметры обновленного документа.