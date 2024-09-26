Указ Путина с обновленной ядерной доктриной будет выпущен по готовности — Песков

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Указ президента России Владимира Путина, утверждающий обновленную ядерную доктрину, будет выпущен по готовности. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Путин собрал постоянное совещание Совбеза по ядерному сдерживанию и озвучил изменения, которые планируется внести в ядерную доктрину.

«По готовности [документ] будет выпущен», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, одобрен ли проект и будет ли он далее утвержден президентским указом.