Теракт на «Северных потоках» не имеет срока давности, инициаторы должны ответить — Володин
10:00 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инициаторы и исполнители диверсии на «Северных потоках» должны понести ответственность, у теракта нет срока давности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Считаю, что инициаторы и исполнители диверсии на „Северных потоках“ должны понести ответственность. Срока давности здесь не существует», — написал Володин в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что с момента теракта на «Северных потоках» прошло два года. Расследования Германии, Дании и Швеции не привели к результатам, Россию не допустили к ознакомлению с ходом дела, отметил председатель Госдумы. «Спихнуть вину на некую проукраинскую группировку и гражданских дайверов не получится. Доверия к таким расследованиям нет», — подчеркнул Володин.
По его мнению, за взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично президент США Джо Байден, так как ему было выгодно лишить Западную Европу «дешевого российского газа». «Больше всех пострадала Германия — экономика впала в рецессию, ВВП снизился, сломана производственная модель, сократилось промышленное производство, количество банкротств в стране стало рекордным за последнее десятилетие», — добавил спикер Госдумы.
Володин отметил, что за теракт на «Северных потоках» ответили жители Германии, которым Байден и канцлер Германии Олаф Шольц «залезли в карманы», они оба уже потеряли доверие у населения. «Один уже трусливо ретировался с предвыборной гонки, молчаливо досиживая президентский срок. Второму, как показывают итоги региональных выборов, уготована та же участь», — резюмировал он.
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