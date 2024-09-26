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НОВОСТИ

Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $71 за баррель

10:05 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $71 за баррель впервые с 12 сентября 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 09:10 мск, цена Brent снижалась на 3,36%, до $70,99 за баррель.

К 09:15 мск фьючерс на Brent незначительно ускорил снижение и торговался на уровне $70,96 (-3,4%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре терял 3,3%, опускаясь до $67,39 за баррель.

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