Байден утверждает, что ВПК Украины за год увеличился в шесть раз

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден утверждает, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины увеличился в шесть раз за год.

«ВВП Украины стабилен и в действительности растет. ВПК Украины, закаленный в огне, в шесть раз больше, чем год назад. Сейчас Украина экспортирует почти столько же зерна, сколько было до войны, и снова кормит людей и весь мир. Экономика Украины устойчива, и вместе мы можем помочь ей пройти путь от экономической устойчивости к экономическому возрождению», — утверждал американский лидер на мероприятии, посвященном оказанию помощи Киеву.