Байден утверждает, что ВПК Украины за год увеличился в шесть раз
10:32 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден утверждает, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины увеличился в шесть раз за год.
«ВВП Украины стабилен и в действительности растет. ВПК Украины, закаленный в огне, в шесть раз больше, чем год назад. Сейчас Украина экспортирует почти столько же зерна, сколько было до войны, и снова кормит людей и весь мир. Экономика Украины устойчива, и вместе мы можем помочь ей пройти путь от экономической устойчивости к экономическому возрождению», — утверждал американский лидер на мероприятии, посвященном оказанию помощи Киеву.
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