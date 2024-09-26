Путин поздравил Олега Басилашвили с 90-летием
11:00 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поздравил актера, народного артиста СССР Олега Басилашвили с 90-летием.
«Человек многогранного дарования, вы по праву входите в когорту выдающихся мастеров театра и кинематографа. Зрители разных поколений любят вас за талантливо исполненные роли, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной культуры, ценят за преданное служение искусству и верность избранной профессии», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Президент пожелал юбиляру здоровья, бодрости духа и благополучия.
Басилашвили родился 26 сентября 1943 г. В 1956 г. окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова). С 1959 г. является актером Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Басилашвили снимался во множестве фильмов, в том числе «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих» и др.
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