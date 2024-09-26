США с начала президентства Байдена передали Украине $56,9 млрд военной помощи — Пентагон

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты с начала президентского срока Джо Байдена направили Украине военную помощь на сумму более $56,9 млрд. Об этом сообщило Министерство обороны США.

По информации Пентагона, с начала специальной военной операции на Украине Вашингтон направил Киеву порядка $56,3 млрд военной помощи.