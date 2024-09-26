Обвинения в адрес Китая в связи с Украиной имеют скрытые мотивы — глава МИД КНР
11:20 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвинения в отношении Китая касательно украинского конфликта имеют скрытые мотивы, подобные выпады следует считать попыткой отдельных стран переложить ответственность на другого. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Китай всегда занимал объективную и беспристрастную позицию в отношении украинского кризиса, — приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ван И, которые он произнес в Нью-Йорке на встрече с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. — Если кто-то до сих пор обвиняет КНР, значит, он пытается переложить ответственность на нашу страну и у него к тому же есть скрытые мотивы».
Как уточнил глава МИД Китая, Пекин стремится к деэскалации украинского конфликта. «Мы не откажемся от усилий по достижению мира», — добавил он.
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