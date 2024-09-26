Запад пытается сфабриковать результаты следствия по подрыву «Северных потоков» — СВР
12:00 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны спустя 2 года после подрыва «Северных потоков» пытаются сфабриковать результаты расследования. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Страны Запада спустя 2 года после подрыва „Северных потоков“ не только не провели расследования, но и пытаются сфабриковать его результаты», — подчеркнули в СВР.
НОВОСТИ
- 12:05 26.09.2024
- При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека
- 11:21 26.09.2024
- Спецслужба Молдавии заблокировала в стране сайты «РИА Новости» и «Независимой газеты»
- 11:20 26.09.2024
- Обвинения в адрес Китая в связи с Украиной имеют скрытые мотивы — глава МИД КНР
- 11:05 26.09.2024
- США с начала президентства Байдена передали Украине $56,9 млрд военной помощи — Пентагон
- 11:00 26.09.2024
- Путин поздравил Олега Басилашвили с 90-летием
- 10:32 26.09.2024
- Байден утверждает, что ВПК Украины за год увеличился в шесть раз
- 10:20 26.09.2024
- Россия стала постоянным наблюдателем в Центральноамериканском парламенте
- 10:05 26.09.2024
- Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $71 за баррель
- 10:00 26.09.2024
- Теракт на «Северных потоках» не имеет срока давности, инициаторы должны ответить — Володин
- 09:32 26.09.2024
- Указ Путина с обновленной ядерной доктриной будет выпущен по готовности — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать