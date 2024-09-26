Запад пытается сфабриковать результаты следствия по подрыву «Северных потоков» — СВР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны спустя 2 года после подрыва «Северных потоков» пытаются сфабриковать результаты расследования. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Страны Запада спустя 2 года после подрыва „Северных потоков“ не только не провели расследования, но и пытаются сфабриковать его результаты», — подчеркнули в СВР.