Спецслужба Молдавии заблокировала в стране сайты «РИА Новости» и «Независимой газеты»

11:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба информации и безопасности Молдавии распорядилась заблокировать в стране сайты «РИА Новости», «Независимой газеты» и ряда других. Об этом проинформировал один из крупнейших в республике интернет-провайдеров Orange Moldova.

«На основании обращения №E/10301 от 25.09.2024 Службы информации и безопасности Республики Молдова Orange Moldova заблокировала доступ к следующим сайтам для своих пользователей», — говорится в сообщении. В списке также находятся nuacum.eu, gazetacrimea.ru, crimea.gov.ru, crimea.ria.ru, crimea24tv.ru.