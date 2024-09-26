При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Четыре человека погибли при пожаре в Пермском крае. Жертвами возгорания в деревянном многоквартирном доме в посёлке Уральском стали двое мужчин и две женщины.

Как сообщили в региональном управлении СКР, площадь пожара составила 380 кв. метров. Были эвакуированы пять человек, из них трое пострадали и были госпитализированы.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. "Говорит Москва"