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НОВОСТИ

При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека

12:05 26.09.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Четыре человека погибли при пожаре в Пермском крае. Жертвами возгорания в деревянном многоквартирном доме в посёлке Уральском стали двое мужчин и две женщины.

Как сообщили в региональном управлении СКР, площадь пожара составила 380 кв. метров. Были эвакуированы пять человек, из них трое пострадали и были госпитализированы.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.  "Говорит Москва"

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