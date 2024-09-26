При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека
12:05 26.09.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Четыре человека погибли при пожаре в Пермском крае. Жертвами возгорания в деревянном многоквартирном доме в посёлке Уральском стали двое мужчин и две женщины.
Как сообщили в региональном управлении СКР, площадь пожара составила 380 кв. метров. Были эвакуированы пять человек, из них трое пострадали и были госпитализированы.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. "Говорит Москва"
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