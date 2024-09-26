Силы РФ перерезали все дороги, по которым снабжались ВСУ в Угледаре ДНР — Рогов
12:32 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие в Угледар ДНР дороги, по которым шло снабжение и пополнение живой силой украинской группировки в городе. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Перерезаны — уже точно можно говорить — или взяты под огневой контроль все дороги, по которым враг мог поставлять живую силу, технику и боеприпасы в Угледар», — сказал он.
По словам Рогова, в результате боев более трети территории населенного пункта перешло под контроль российских войск. «Если мы говорим про Угледар, бандеровцы прячутся по схронам, избегают прямых боестолкновений, только бьют по городу дронами-камикадзе, артиллерией и РСЗО», — добавил собеседник агентства.
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