Силы РФ перерезали все дороги, по которым снабжались ВСУ в Угледаре ДНР — Рогов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие в Угледар ДНР дороги, по которым шло снабжение и пополнение живой силой украинской группировки в городе. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Перерезаны — уже точно можно говорить — или взяты под огневой контроль все дороги, по которым враг мог поставлять живую силу, технику и боеприпасы в Угледар», — сказал он.

По словам Рогова, в результате боев более трети территории населенного пункта перешло под контроль российских войск. «Если мы говорим про Угледар, бандеровцы прячутся по схронам, избегают прямых боестолкновений, только бьют по городу дронами-камикадзе, артиллерией и РСЗО», — добавил собеседник агентства.