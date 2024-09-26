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НОВОСТИ

Иранский министр предложил связать электросети РФ с арабскими странами через Иран

14:32 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади предложил связать российские электросети с сетями арабских стран через территорию исламской республики. С соответствующим заявлением он выступил на встрече министров энергетики стран БРИКС, состоявшейся на полях VII Российской энергетической недели.

«Ссылаясь на уникальное геоэкономическое положение нашей страны, министр энергетики предложил в целях сохранения окружающей среды и повышения энергетической безопасности подключить российскую электросеть к электросети арабских стран через Иран», — говорится в заявлении посольства исламской республики в РФ по итогам встречи министров.

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