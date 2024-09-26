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НОВОСТИ

Никакого осязаемого «плана Зеленского» пока нет даже у Запада — Песков

15:32 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакого внятного «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского нет даже у Запада. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли принятие этого плана Западом рассматриваться как угроза суверенитету РФ и не станет ли это основанием для применения ядерного оружия.

«Ни о каком принятии там речи не идет. Чего они будут принимать? Пока ничего осязаемого-то нет даже для них», — сказал представитель Кремля.

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