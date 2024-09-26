Странам мирового большинства нужно создать общую валюту — президент Экваториальной Гвинеи

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны «Группы 77» при участии государств БРИКС могли бы создать общую международную валюту для противодействия несправедливым действиям в мировой экономике. Об этом заявил президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгемо Мбасого на пленарном заседании Госдумы РФ.

«Россия должна была бы возглавить локомотив движения глобального Юга, чтобы вести наш общий состав к новым целям прогресса, превращая все это в новую международную организацию, у которой будет собственная штаб-квартира и собственный генеральный секретарь. Неважно, какую страну он будет представлять из группы стран глобального Юга. <…> И это партнерство предполагало бы теснейшее сотрудничество с движением неприсоединившихся стран. „Группа 77“ плюс Китай и плюс страны БРИКС могли бы создать общую валюту международного плана для того, чтобы, наконец, покончить с несправедливыми видами блокады в экономических сделках на международных рынках», — сказал он.