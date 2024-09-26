ВСУ за сутки потеряли более 340 военнослужащих на курском направлении — МО РФ
16:12 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за прошедшие сутки составили более 340 военнослужащих и 27 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также 4 артиллерийских орудия и 11 автомобилей», — сообщили там.
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