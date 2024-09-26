Не менее 43 человек утонули во время священных омовений на востоке Индии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 43 человека, в том числе 37 детей, утонули, еще трое пропали без вести в результате отдельных инцидентов во время празднования фестиваля «Дживитпутрика» в восточном индийском штате Бихар. Об этом сообщили журналистам в департаменте по борьбе со стихийными бедствиями Бихара.

Люди погибли во время церемоний священного омовения в реках и прудах в разных частях штата во время фестиваля. «На данный момент найдено в общей сложности 43 тела. Поисковая операция продолжается», — заявили в департаменте. Трагические случаи зафиксированы в 15 округах штата.

«Дживитпутрика» — один из крупнейших фестивалей в Бихаре, во время которого женщины соблюдают пост ради благополучия своих детей и совершают священные омовения в водоемах. Как правило, женщины берут с собой на религиозную церемонию своих детей.