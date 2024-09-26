В Киеве считают, что после выборов в США ситуация для Украины ухудшится — Time
17:12 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские чиновники считают, что ситуация для Киева ухудшится после выборов в США независимо от их результатов. Об это сообщил журнал Time со ссылкой на чиновников.
По их словам, вне зависимости от результатов президентской гонки «ситуация ухудшится» для Киева. Как уточняется, кандидат от демократов Камала Харрис будет продолжать политику нынешней администрации президента США Джо Байдена, которую Украина рассматривает как «недостаточную и нерешительную». Победа же республиканца Дональда Трампа несет как риски, так и возможности для украинцев, уточнили источники.
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