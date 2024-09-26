У Минобороны Украины появилась новая инициатива по теме постановки на воинский учет
21:30 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Украины разработало законопроект, позволяющий призывникам становиться на воинский учет онлайн и без прохождения медкомиссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.
«В министерстве обороны разработан законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью средств электронной идентификации. Соответствующий документ одобрен на заседании кабмина», — говорится в сообщении.
Кроме того, «планируется ликвидировать комиссии для взятия на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет». Предполагается, что граждане, получающие высшее образование, будут проходить медосвидетельствование перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки, указали в ведомстве.
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