0
0
135
НОВОСТИ

У Минобороны Украины появилась новая инициатива по теме постановки на воинский учет

21:30 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Украины разработало законопроект, позволяющий призывникам становиться на воинский учет онлайн и без прохождения медкомиссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

«В министерстве обороны разработан законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью средств электронной идентификации. Соответствующий документ одобрен на заседании кабмина», — говорится в сообщении.

Кроме того, «планируется ликвидировать комиссии для взятия на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет». Предполагается, что граждане, получающие высшее образование, будут проходить медосвидетельствование перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки, указали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:10 26.09.2024
Журнал Time предположил, почему Зеленский не поехал на встречу с Трампом в его резиденции
0
171
20:15 26.09.2024
Эрдоган ответил на вопрос о перспективах нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
0
243
19:40 26.09.2024
Более трети поставок газа с европейского передано на другие направления - Новак
0
250
19:15 26.09.2024
Зеленский изучает возможность проведения президентских выборов в следующем году - The Economist
0
290
18:13 26.09.2024
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
0
316
17:40 26.09.2024
МФО ростовщического типа должны уходить с рынка — Набиуллина
0
354
17:12 26.09.2024
В Киеве считают, что после выборов в США ситуация для Украины ухудшится — Time
0
385
17:00 26.09.2024
Дума отклонила проект об обязательной регистрации электросамокатов
0
376
16:32 26.09.2024
Не менее 43 человек утонули во время священных омовений на востоке Индии
0
404
16:12 26.09.2024
ВСУ за сутки потеряли более 340 военнослужащих на курском направлении — МО РФ
0
420

Возврат к списку