Журнал Time предположил, почему Зеленский не поехал на встречу с Трампом в его резиденции

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда украинского президента Владимира Зеленского не согласилась организовать встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) из опасений, что такой визит может быть воспринят как поддержка Киевом американского политика. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на чиновников.

По их словам, встреча двух политиков в резиденции могла быть расценена как «поддержка кампании Трампа». Как указывают источники, команда Зеленского предложила организовать встречу на более нейтральной территории, например, провести совместное интервью для американского телеканала. Однако после приезда Зеленского в США эта идея не была обсуждена дальше.