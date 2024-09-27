Над Ростовской и Белгородской областями за ночь уничтожены 9 украинских БПЛА — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Ростовской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской», — сказали там.