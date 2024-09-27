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НОВОСТИ

Поставки оружия Киеву в 2025 г. под угрозой из-за нехватки денег у союзников — Bloomberg

09:05 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки западного оружия на Украину в 2025 году оказались под угрозой срыва из-за нехватки денег у союзников Киева. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, некоторые союзники испытывают трудности с финансированием, а другие отказываются увеличивать финансовую помощь Киеву.

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