Поставки оружия Киеву в 2025 г. под угрозой из-за нехватки денег у союзников — Bloomberg

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки западного оружия на Украину в 2025 году оказались под угрозой срыва из-за нехватки денег у союзников Киева. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, некоторые союзники испытывают трудности с финансированием, а другие отказываются увеличивать финансовую помощь Киеву.