В ЦАР порядка 700 боевиков сдались российским инструкторам с начала года — СОМБ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 700 боевиков сдались российским инструкторам в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) с начала года. Об этом сообщил ТАСС глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«В общей сложности, порядка 700 боевиков сдались российским инструкторам в ЦАР с начала года», — сказал он.