Венгрия хочет улучшить сотрудничество с РФ во всех неподсанкционных сферах — Сийярто
09:32 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгерские власти открыто говорят о том, что хотят улучшения экономических отношений с Россией во всех сферах, которые не затронуты санкциями. Об этом заявил ТАСС на полях Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Отдельно от того факта, что нам не нравится санкционный режим — хотя и есть европейские правила, которые нам приходится соблюдать, — мы очень открыто говорим о нашем желании улучшить экономические отношения между Россией и Венгрией во всех сферах, которые не затронуты санкциями», — сказал он.
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