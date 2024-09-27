Гибель детей под Красноярском связана с отравлением неизвестным препаратом от насекомых

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие рассматривает как приоритетную версию, что гибель детей в поселке Красная Сопка под Красноярском связана с отравлением неустановленным средством против насекомых. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент», — сообщили в ведомстве, добавив, что получены предварительные данные Красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы.