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НОВОСТИ

Маск считает, что Китай обогнал США по производственным мощностям

10:32 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что Китай превзошел США по производственным мощностям.

«Китай намного превзошел промышленную мощность США», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Ранее американский сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) заявил, что Китай близок к достижению поставленной в 2015 году цели обойти США в ключевых отраслях экономики.

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