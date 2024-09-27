Маск считает, что Китай обогнал США по производственным мощностям

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что Китай превзошел США по производственным мощностям.

«Китай намного превзошел промышленную мощность США», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Ранее американский сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) заявил, что Китай близок к достижению поставленной в 2015 году цели обойти США в ключевых отраслях экономики.